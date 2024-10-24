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"Есть некоторые люди, которые более русские, чем россияне". Семак высказался о получении паспорта РФ Сантосом

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Сергей Семак, наставник сине-бело-голубых, прокомментировал получение российского паспорта футболистом петербургской команды Дугласом Сантосом.
Фото: ФК "Зенит"
- Я рад. Сантос уже достаточно долгое время в России. Есть такая фраза, что есть некоторые люди, которые более русские, чем россияне. Это касается и Дугласа, который не родился в России, как и другие ребята, но он любит Россию, ему и его семье здесь нравится.

Думаю, если у него и тренера сборной будет желание, то этот игрок, который может помочь так же, как в своё время Марио Фернандес, - передает слова рулевого "Зенита" "Чемпионат".

Напомним, ранее стало известно, что бразилец, выступающий за "Зенит" с 2019 года, получил паспорт РФ и в скором будущем перестанет считаться легионером в российском футболе.

30-летний Сантос за пять лет в "Зените" принял участие в 198 матчах и забил семь мячей. Также на счету бразильца 33 голевые передачи на партнеров.

"Зенит" занимает в текущем сезоне второе место в РПЛ, набрав в 12 матчах 29 баллов. В воскресенье коллетив Семака дома примет столичный "Локомотив", встреча начнется в 19:30 мск.

Сергей Семак Дуглас Сантос Зенит
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