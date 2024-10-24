"Я не думаю, что она значительно изменилась, изменений не так много. Те игроки, которые были, все они играют, изменения небольшие, на мой взгляд. А команда играет в интересный футбол. И быстрые игроки, которые хорошо умеют играть на пространстве, и стандартные положения отлично используют. Очень хорошая команда, которая находится в верхней части турнирной таблицы, является одним из претендентов на победу в чемпионате. Все это видят, все это понимают, и мы готовимся к хорошему интересному матчу", - процитировала слова Семака пресс-служба петербургского клуба.
Напомним, в межсезонье из "Локомотива" ушёл один из ключевых игроков Максим Глушенков, он подписал контракт с "Зенитом". По итогам прошлого сезона Глушенков в составе "железнодорожников" стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги, отдав своим партнерам 16 голевых передач. Также команду в качестве свободного агента покинул полузащитник Антон Миранчук, он отправился играть в Швейцарию, где сейчас выступает за "Сьон".
Матч "Зенита" и "Локомотива" пройдет в это воскресенье, 27 октября, на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. После 12 туров команда Сергея Семака идет на втором месте, набрав 29 очков, "Локомотив" располагается на третьей строчке с 27-ю набранными баллами. Лидером чемпионата является "Краснодар", в активе "быков" 30 очков.
Семак: не думаю, что "Локомотив" значительно изменился в этом сезоне
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о составе "Локомотива" перед матчем с "железнодорожниками" в рамках 13-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"