Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
19:00
ДинамоНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Мидтьюлланд
19:45
ЮнионНе начат
Айнтрахт
19:45
РФШНе начат
Рома
19:45
Динамо КиевНе начат
Карабах
19:45
АяксНе начат
Маккаби Тель-Авив
19:45
Реал СосьедадНе начат
ПАОК
19:45
Виктория ПНе начат
Ференцварош
19:45
НиццаНе начат
Тоттенхэм
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Твенте
22:00
ЛациоНе начат
Андерлехт
22:00
ЛудогорецНе начат
Атлетик
22:00
СлавияНе начат
Рейнджерс
22:00
ФКСБНе начат
Мальмё
22:00
ОлимпиакосНе начат
Лион
22:00
БешикташНе начат
Фенербахче
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Порту
22:00
ХоффенхаймНе начат

Лига конференций УЕФА

Викингур
17:30
Серкль БрюггеНе начат
Гент
19:45
МольдеНе начат
Хартс
19:45
ОмонияНе начат
Ларн
19:45
Шэмрок РоверсНе начат
Целе
19:45
Истанбул БашакшехирНе начат
Ягеллония
19:45
ПетрокубНе начат
Панатинаикос
19:45
ЧелсиНе начат
Рапид
19:45
НоаНе начат
АПОЭЛ
19:45
БорацНе начат
Юргорден
19:45
ВиторияНе начат
Санкт-Галлен
19:45
ФиорентинаНе начат
Пафос
22:00
ХайденхаймНе начат
ТСЦ Бачка-Топола
22:00
ЛегияНе начат
Млада Болеслав
22:00
ЛуганоНе начат
ТНС
22:00
АстанаНе начат
ХИК
22:00
Динамо МинскНе начат
Бетис
22:00
КопенгагенНе начат
Олимпия
22:00
ЛАСКНе начат

Семак: не думаю, что "Локомотив" значительно изменился в этом сезоне

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о составе "Локомотива" перед матчем с "железнодорожниками" в рамках 13-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Я не думаю, что она значительно изменилась, изменений не так много. Те игроки, которые были, все они играют, изменения небольшие, на мой взгляд. А команда играет в интересный футбол. И быстрые игроки, которые хорошо умеют играть на пространстве, и стандартные положения отлично используют. Очень хорошая команда, которая находится в верхней части турнирной таблицы, является одним из претендентов на победу в чемпионате. Все это видят, все это понимают, и мы готовимся к хорошему интересному матчу", - процитировала слова Семака пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, в межсезонье из "Локомотива" ушёл один из ключевых игроков Максим Глушенков, он подписал контракт с "Зенитом". По итогам прошлого сезона Глушенков в составе "железнодорожников" стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги, отдав своим партнерам 16 голевых передач. Также команду в качестве свободного агента покинул полузащитник Антон Миранчук, он отправился играть в Швейцарию, где сейчас выступает за "Сьон".

Матч "Зенита" и "Локомотива" пройдет в это воскресенье, 27 октября, на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. После 12 туров команда Сергея Семака идет на втором месте, набрав 29 очков, "Локомотив" располагается на третьей строчке с 27-ю набранными баллами. Лидером чемпионата является "Краснодар", в активе "быков" 30 очков.

Сергей Семак Локомотив Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится