Футболист зашел в свои соцсети после последнего чемпионства "Зенита", когда борьба за титул велась до самого последнего тура. Кержаков вступил в дискуссию в болельщиком "Динамо", который посетовал на якобы влияние "Газпрома" на судей.
"Я говорю: "Ну ты из космоса футбол смотрел? В этом сезоне какие судьи? Скажи мне, просто ответь". Нет, всё куплено, "Газпром" всех судей купил. Говорю: "Ладно, давай, удачи тебе, всё, всего хорошего", - сказал Кержаков в интервью "Футбол нот дэд".
В сезоне-2023/24 к 30-му туру московское "Динамо" занимало первое место в таблице, опережая "Зенит" на два очка. Для долгожданной победы в РПЛ бело-голубым необходимо было сыграть вничью с "Краснодаром". В итоге динамовцы уступили с минимальным счетом 0:1, а петербуржцы добились победы над "Ростовом" (2:1), несмотря на то, что пропустили первыми.
В текущем сезоне "Динамо" идет на пятом месте, набрав 23 очка после 12 туров, "Зенит" располагается на второй строчке с 29-ю набранными баллами, отставая от лидера "Краснодара" на одно очко.
Болельщик "Динамо" поспорил с вратарем "Зенита" Кержаковым: "Газпром" всех судей купил
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков рассказал о споре с динамовским болельщиком по поводу последнего чемпионства сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"