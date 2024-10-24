"За Батракова все рады. Конечно, приятно, когда в нашем чемпионате появляются яркие игроки, особенно с российским паспортом. Безусловно, все удивлены прежде всего результативностью и тому количеству заработанных баллов по системе "гол плюс пас". Думаю, вряд ли кто мог такого ожидать, и это приятно", - сказал Семак, его слова приводит пресс-служба клуба.
Алексею Батракову сейчас 19 лет, он является воспитанником "Локомотивом", 19-летний атакующий полузащитник проводит своей полноценный сезон в составе "железнодорожников". В 16 матчах во всех турнирах Алексей забил восемь голов и отдал шесть голевых передач - все результативные действия были сделаны в РПЛ. Контракт игрока с красно-зелеными действует до 30 июня 2027 года, его стоимость оценивается в 5 миллиона евро.
В это воскресенье, 24 октября, на стадионе "Газпром Арена" состоится матч 13-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. После 12 туров сине-бело-голубые занимают второе место в таблице, набрав 29 очков, "железнодорожники" располагаются на третьей строчке с 27-ю набранными баллами.
Семак - о Батракове: приятно, когда в нашем чемпионате появляются яркие игроки, особенно с российским паспортом
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о 19-летнем полузащитнике "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"