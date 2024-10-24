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Источник: "Спартак" рассматривал трансфер Антона Миранчука летом

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Московский "Спартак" рассматривал в качестве потенциального приобретения 29-летнего полузащитника Антона Миранчука в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Сьон"
По информации источника, московский клуб так и не стал предметно предлагать условия личного контракта, переключившись на работу по другим трансферам.

Напомним, Антон Миранчук прошедшим летом не стал продлевать свой контракт с "Локомотивом" и в статусе свободного агента перешел в швейцарский клуб "Сьон", потому для футболиста приоритетом был переход в зарубежный чемпионате. В Швейцарии россиянин провел четыре игры и пока не отметился результативными действиями.

Контракт Антона со швейцарским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 6 миллионов евро.

Источник: Metaratings

Антон Миранчук Спартак Российские трансферы
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