По информации источника, московский клуб так и не стал предметно предлагать условия личного контракта, переключившись на работу по другим трансферам.
Напомним, Антон Миранчук прошедшим летом не стал продлевать свой контракт с "Локомотивом" и в статусе свободного агента перешел в швейцарский клуб "Сьон", потому для футболиста приоритетом был переход в зарубежный чемпионате. В Швейцарии россиянин провел четыре игры и пока не отметился результативными действиями.
Контракт Антона со швейцарским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 6 миллионов евро.
Источник: Metaratings
Источник: "Спартак" рассматривал трансфер Антона Миранчука летом
Московский "Спартак" рассматривал в качестве потенциального приобретения 29-летнего полузащитника Антона Миранчука в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Сьон"