"Не знаю, я не слышал. У каждого есть свое мнение. Что касается чемпионата, то все лиги разные, везде есть свои истории, которые диктуют, в какой футбол играть. Конечно, у нас, если говорить об интенсивности, многие команды играют глубоко от обороны. И в таком случае, если эта команда глубоко обороняется, ни о какой интенсивности не может быть и речи.
Интенсивность хороша, когда команды играют на встречных курсах, есть много пространства, тогда и интенсивность будет достаточная", - сказал Семак, его слова приводят на сайте петербургского клуба.
Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин в интервью футболисту "Краснодара" Фёдору Смолову порассуждал об уровне Российской Премьер-Лиги. По его мнению, российский футбол уже два десятка лет идет не в том направлении, а остальной мир ушел вперед. Он привел пример зарубежные чемпионаты, где футболисты быстрее работают с мячом и выполняют пасы более точно и на большую дистанцию.
Карпин также обратил внимание на полузащитника "Монако" Александра Головина, который во время сборов национальной команды выделяется от остальных российских игроков на тренировках.
Напомним, в 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили сборную России российские клубы от участия в международных турнирах.
Семак прокомментировал слова Карпина о том, что российский футбол 20 лет идет не туда
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал заявление главного тренера сборной России Валерия Карпина об уровне российского футбола.
Фото: ФК "Зенит"