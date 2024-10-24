Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
2 - 2 2 2
Динамо1 тайм

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Мидтьюлланд
19:45
ЮнионНе начат
Айнтрахт
19:45
РФШНе начат
Рома
19:45
Динамо КиевНе начат
Карабах
19:45
АяксНе начат
Маккаби Тель-Авив
19:45
Реал СосьедадНе начат
ПАОК
19:45
Виктория ПНе начат
Ференцварош
19:45
НиццаНе начат
Тоттенхэм
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Твенте
22:00
ЛациоНе начат
Андерлехт
22:00
ЛудогорецНе начат
Атлетик
22:00
СлавияНе начат
Рейнджерс
22:00
ФКСБНе начат
Мальмё
22:00
ОлимпиакосНе начат
Лион
22:00
БешикташНе начат
Фенербахче
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Порту
22:00
ХоффенхаймНе начат

Лига конференций УЕФА

Викингур
3 - 1 3 1
Серкль Брюгге2 тайм
Гент
19:45
МольдеНе начат
Хартс
19:45
ОмонияНе начат
Ларн
19:45
Шэмрок РоверсНе начат
Целе
19:45
Истанбул БашакшехирНе начат
Ягеллония
19:45
ПетрокубНе начат
Панатинаикос
19:45
ЧелсиНе начат
Рапид
19:45
НоаНе начат
АПОЭЛ
19:45
БорацНе начат
Юргорден
19:45
ВиторияНе начат
Санкт-Галлен
19:45
ФиорентинаНе начат
Пафос
22:00
ХайденхаймНе начат
ТСЦ Бачка-Топола
22:00
ЛегияНе начат
Млада Болеслав
22:00
ЛуганоНе начат
ТНС
22:00
АстанаНе начат
ХИК
22:00
Динамо МинскНе начат
Бетис
22:00
КопенгагенНе начат
Олимпия
22:00
ЛАСКНе начат

Семак прокомментировал слова Карпина о том, что российский футбол 20 лет идет не туда

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал заявление главного тренера сборной России Валерия Карпина об уровне российского футбола.
Фото: ФК "Зенит"
"Не знаю, я не слышал. У каждого есть свое мнение. Что касается чемпионата, то все лиги разные, везде есть свои истории, которые диктуют, в какой футбол играть. Конечно, у нас, если говорить об интенсивности, многие команды играют глубоко от обороны. И в таком случае, если эта команда глубоко обороняется, ни о какой интенсивности не может быть и речи.

Интенсивность хороша, когда команды играют на встречных курсах, есть много пространства, тогда и интенсивность будет достаточная", - сказал Семак, его слова приводят на сайте петербургского клуба.

Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин в интервью футболисту "Краснодара" Фёдору Смолову порассуждал об уровне Российской Премьер-Лиги. По его мнению, российский футбол уже два десятка лет идет не в том направлении, а остальной мир ушел вперед. Он привел пример зарубежные чемпионаты, где футболисты быстрее работают с мячом и выполняют пасы более точно и на большую дистанцию.

Карпин также обратил внимание на полузащитника "Монако" Александра Головина, который во время сборов национальной команды выделяется от остальных российских игроков на тренировках.

Напомним, в 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили сборную России российские клубы от участия в международных турнирах.

Сергей Семак Валерий Карпин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится