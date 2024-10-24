Клубы РПЛ летом потратили на трансферы рекордную за последние 5 сезонов сумму

Расходы клубов Российской Премьер-Лиги этим летом оказались самыми большими за последние пять сезонов.

Фото: РПЛ

В летнее трансферное окн расходы клубов Российской Премьер-Лиги составили 131 617 000 евро, следует из официального отчёта РПЛ по первому регистрационному периоду сезона-2024/2025, опубликованном на официальном сайте лиги.



Это больше, чем в четырёх прошлых сезонах, в сезоне-2021/2022 трансферные расходы составили 121 325 000 евро. В прошедшее трансферное окно клубы РПЛ заработали 84 450 000 евро, в прошлом сезоне доходы от трансферов составили 126 980 000 евро.

