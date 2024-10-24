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Уволенный из "Пари НН" Саша Илич: надеюсь, однажды я вернусь в Россию. РПЛ - хорошая лига

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Сербский тренер Саша Илич, уволенный из "Пари НН", заявил, что хочет и дальше работать в России.
Фото: ФК "Пари НН"
"Надеюсь, однажды я вернусь в Россию. Посмотрим, как сложится. РПЛ - хорошая лига: очень хорошие команды, стадионы и другая инфраструктура. Посмотрим. Если у меня будет такая возможность - хорошо", - сказал Илич.

Саша Илич стал первым иностранным тренером в истории "Пари Нижнего Новгорода", его назначение состоялось в мае 2024 года. Под его руководством команда провела 11 матчей в Российской Премьер-Лиги - три победы, две ничьи и шесть поражений. В Кубке Росси подопечные Илича проиграли в пяти играх из пяти.

Руководство нижегородского клуба уволила серба 5 октября, вместо него пригласили белорусского специалиста Виктора Гончаренко. После 12 туров "Пари НН" идет на 11 месте, набрав 12 очков.

Источник: "Спорт Экспресс"

Саша Илич
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