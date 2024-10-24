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КДК РФС оштрафовал "Динамо" Махачкала за брошенные болельщиками на поле зажигалку и мяч-попрыгунчик

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении махачкалинского "Динамо" по итогам матча 12-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).
Фото: официальный сайт "Динамо" Махачкала
"Болельщики бросали предметы - зажигалка и мяч-попрыгунчик. За бросание предметов решено оштрафовать клуб на 50 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Матч ТВ".

Махачкалинское "Динамо" принимало на своем поле столичный ЦСКА в рамках 12-го тура РПЛ. Игра завершилась минимальной победой "армейцев" (1:0). После 12-ти туров бело-голубые занимают в таблице РПЛ 12-е место. На счету команды 11 набранных очков.

КДК РФС Динамо Мх ЦСКА Артур Григорьянц
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