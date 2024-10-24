"Трудно спорить с тем, что "Спартак" уже не так силен, как в 90-е годы. Об этом говорит небольшое количество титулов в последние годы. Но "Спартак" все равно остается самым популярным клубом России. Красно-белых поддерживают по всей стране. Надеюсь, "Спартак" выиграет хоть одно чемпионство в ближайшие 10 лет. Потенциал у него есть", - цитирует Рианчо "РБ Спорт".
Московский "Спартак" является 10-кратным чемпионом России. Последний раз красно-белые становились сильнейшей командой страны в сезоне 2016/17. С тех пор золотые медали чемпионата выигрывали "Локомотив" и "Зенит" (шесть раз подряд). Минувший сезон красно-белые завершили на 5-м месте с 50-ю очками в 30-ти матчах.
В нынешнем сезоне "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице. После 12-ти туров подопечные Деяна Станковича имеют в своем активе 19 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 11 очков.
Рианчо: у "Спартака" есть потенциал, чтобы выиграть хоть одно чемпионство в ближайшие 10 лет
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо оценил нынешний уровень красно-белых.
Фото: официальный сайт "Спартака"