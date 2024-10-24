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Пономарев - о Чалове: забивал бы свои голы с двух метров, мог бы стать легендой ЦСКА, как Акинфеев

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Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев высказался об игре форварда ПАОКа Федора Чалова на старте сезона.
Фото: Imago
"Чалова не возьмут ни в один клуб РПЛ. Он никому не нужен. После провала в ПАОКе его никто не возьмет. Дорога в ЦСКА закрыта. У "армейцев" состав укомплектован, он будет только мешаться. Вот дурак, елки-палки. Был бы любимцем, забивал бы свои голы с двух метров и хорошо. Мог бы стать легендой, как Акинфеев. Пускай теперь ищет себе работу там в Греции, в какой-нибудь командочке. Ну или может в Первой лиге кому-нибудь понадобится", - заявил Пономарев.

Воспитанник ЦСКА Федор Чалов перешел в греческий ПАОК в летнее трансферное окно. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 3 миллиона евро. Греческий клуб активировал опцию выкупа футболиста, прописанную в его контракте с "армейцами". Со своим нынешним клубом Чалов подписал контракт до лета 2027-го года.

В текущем сезоне Федор Чалов принял участие в 13-ти матчах ПАОКа в чемпионате Греции и в еврокубках. На счету россиянина 1 гол и 1 результативная передача. В чемпионате Греции ПАОК после 8-ми туров занимает 2-е место с 17-ю очками, уступая "Арису" по дополнительным показателям.

Источник: "РБ Спорт"

Владимир Пономарев Федор Чалов ПАОК ЦСКА Российские трансферы
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