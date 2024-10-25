Самарский коллектив 24 октября на своем поле потерпел поражение от "Динамо" в рамках шестого тура Кубка России, встреча завершилась победой гостей со счетом 6:3.
- Что больше бьет по самолюбию: поражение или шесть пропущенных мячей? И шесть пропущенных мячей, и поражение. Хотел бы принести свои извинения всем неравнодушным болельщикам нашего клуба. Так не позволительно играть и выходить на поле, будем стараться исправляться в следующих матчах, - сказал футболист "Крыльев Советов" в интервью "Матч ТВ".
26-летний Гапонов является игроком "Крыльев Советов" с 2022 года. Всего на счету центрального защитника 52 матча за самарский клуб и три забитых мяча. Контракт Гапонова с "Крыльями Советов" действует до лета 2026 года.
"Крылья Советов" с 12 очками идут на девятой строчке в таблице чемпионата России. В следующем туре команда Игоря Осинькина дома примет "Краснодар" в 13-м туре РПЛ, матч начнется в 18:30 мск.
Футболист "Крыльев Советов" Гапонов извинился перед болельщиками после поражения 3:6 от "Динамо"
Игрок "Крыльев Советов" Илья Гапонов принес извинения болельщикам самарской команды после неудачной игры с московским "Динамо".
Фото: ПФК "Крылья Советов"