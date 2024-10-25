Напомним, в этом месяце состоялась встреча с губернатором Самарской области, на которой наставнику команды Игорю Осинькину было оказано доверие и он остался в клубе. Самарский коллектив вчера, 24 октября потерпел поражение от "Динамо" (3:6) в Кубке России. Клуб занял последнее место в группе А и вылетел из турнира.
- Мы верим в тренера, а ответственность лежит на игроках. Тренер делает все возможное, чтобы побеждать, чтобы команда была лучшей. Ни президент, ни тренер не виноваты. Это вина игроков, ведь это мы выходим на поле и делаем результат, - передает слова защитника "Крыльев Советов" "Матч ТВ".
В РПЛ у "Крыльев Советов" 12 очков, клуб располагается на девятой позиции в турнирной таблице. Следующим соперником "Крыльев Советов" станет "Краснодар", матч состоится в Самаре 28 октября.
Защитник "Крыльев Советов" Гальдамес: мы верим в тренера, а ответственность лежит на игроках
Футболист "Крыльев Советов" Томас Гальдамес высказался после неудачных результатов самарской команды.
Фото: ПФК "Крылья Советов"