По мнению футболиста, у красно-белых есть ресурс, чтобы выйти в финал Кубка России и побороться за медали в РПЛ.
- У нас есть ресурс, чтобы дойти до финала Кубка и одновременно с этим сократить отрыв в чемпионате. Мы готовимся к лучшему раскладу и делаем всё для этого, - цитирует футболиста "Спартака" "Чемпионат".
22-летний Денисов в этом сезоне провел за "Спартак" 11 матчей в РПЛ, но не отметился голевыми действиями. Контракт футболиста с красно-белыми действует до 30 июня 2026 года, рыночная стоимость правого защитника оценивается в 3,5 млн евро.
"Спартак" в Кубке России с первого места вышел в плей-офф турнира. В РПЛ красно-белые идут шестыми в таблице с 19 баллами в активе.
Защитник "Спартака" Денисов: у нас есть ресурс, чтобы дойти до финала Кубка и сократить отрыв в чемпионате
Защитник столичного "Спартака" Даниил Денисов высказался о выступлении команды в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"