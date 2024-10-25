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Набабкин: видно, что Пьянич - это качественный футболист

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Экс-игрок столичного ЦСКА Кирилл Набабкин высказался об игре полузащитника "армейского" клуба Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА
- Отлично выглядит, пусть и форму пока не добрал до конца, но потихоньку идет к этому. Видно, что игрок качественный, который играл в топ-клубах. Главное у него ещё впереди, думаю, он может сильно прибавить, - передает слова Набабкина "СЭ".

Боснийский футболист, выступавший ранее за "Барселону", перебрался в московскую команду в сентябре, подписав с клубом контракт до конца сезона. Пьянич провел за "армейцев" четыре матча во всех турнирах и записал на свой счет одну голевую передачу.

ЦСКА с 23 баллами идет четвертым в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре коллектив Марко Николича примет дома воронежский "Факел", игра пройдет 26 октября.

Кирилл Набабкин Миралем Пьянич ЦСКА
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