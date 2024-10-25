"Конечно, аппетит приходит во время еды. Глядя на текущее положение в таблице, можно говорить разные вещи. Но прошло чуть больше трети сезона, поэтому оценки делать рано. И уж тем более менять задачи. А задача у нас конкретная – сохранить место в РПЛ. Напрямую это позволяет сделать место от 12-го и выше", - приводит слова Задояна Metaratings.
Футбольный клуб "Акрон" был основан в 2018 году. В июне 2024 года по итогам стыковых матчей тольяттинский клуб впервые в своей истории пробился в высший футбольный дивизион России.
В текущем сезоне команда под руководством Заура Тедеева за 12 туров в Российской Премьер-Лиге одержали 3 победы, трижды сыграла вничью и потерпела 6 поражений. Набрав 12 очков, "Акрон" на данный момент занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем туре тольяттинцы 26 октября на выезде сыграют с махачкалинским "Динамо".
Директор "Акрона" - о задаче на сезон: аппетит приходит во время еды
Спортивный директор "Акрона" Арам Задоян рассказал о том, какая задача стоит перед тольяттинским клубом в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Акрон"