Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
22:00
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
19:30
КальяриНе начат
Торино
21:45
КомоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
21:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ренн
21:45
ГаврНе начат

Спортивный директор "Акрона" заявил об отсутствии сомнений в трансфере Артёма Дзюбы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор тольяттинского "Акрона" Арам Задоян высказался о пополнившем команду в сентябре нападающем Артёме Дзюбы, который имеет противоречивую репутацию.
Фото: ФК "Акрон"
"Мы анализируем каждый наш трансфер с разных сторон. Артём – настоящий профессионал. Достаточно открытый, общается с журналистами, болельщиками. А мотивация на футбольном поле у него серьезная. Так что сомнений у нас нет", - приводит слова Задояна Metaratings.

Артём Дзюба стал игроком тольяттинского "Акрона" в сентябре 2024 года, когда в статусе свободного агента подписал с клубом однолетний контракт. После своего перехода 36-летний нападающий в составе своей новой команды принял участие в 6 официальных матчах, в которых забил 1 год и отдал 3 голевые передачи.

"Акрон" в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/25 после 12 туров с 12 очками занимает десятое место в турнирной таблице.

Акрон Артем Дзюба Арам Задоян
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится