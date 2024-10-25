"Мы анализируем каждый наш трансфер с разных сторон. Артём – настоящий профессионал. Достаточно открытый, общается с журналистами, болельщиками. А мотивация на футбольном поле у него серьезная. Так что сомнений у нас нет", - приводит слова Задояна Metaratings.
Артём Дзюба стал игроком тольяттинского "Акрона" в сентябре 2024 года, когда в статусе свободного агента подписал с клубом однолетний контракт. После своего перехода 36-летний нападающий в составе своей новой команды принял участие в 6 официальных матчах, в которых забил 1 год и отдал 3 голевые передачи.
"Акрон" в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/25 после 12 туров с 12 очками занимает десятое место в турнирной таблице.
Спортивный директор "Акрона" заявил об отсутствии сомнений в трансфере Артёма Дзюбы
Спортивный директор тольяттинского "Акрона" Арам Задоян высказался о пополнившем команду в сентябре нападающем Артёме Дзюбы, который имеет противоречивую репутацию.
Фото: ФК "Акрон"