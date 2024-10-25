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Хомуха: потенциал Облякова можно будет оценить только в случае его переезда за границу

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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха высказался об игре полузащитника московского ЦСКА Ивана Облякова.
Фото: ПФК ЦСКА
"Обляков — один из системообразующих игроков ЦСКА. У Ивана сейчас самый подходящий возраст для того, чтобы попробовать свои силы где-то за рубежом. Только в случае его переезда за границу можно будет оценить уровень его подготовленности и потенциала", — приводит слова Хомухи Legalbet.

Иван Обляков с 2018 года выступает за московский ЦСКА. На его счету в общей сложности 230 матчей за "армейцев", 25 забитых голов и 38 отданных голевых передач. Кроме того, 26-летний полузащитник к сегодняшнему дню в составе сборной России принял участие в 10 матчах, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Облякова в 9 млн евро. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.

Иван Обляков ЦСКА Дмитрий Хомуха
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