"Обляков — один из системообразующих игроков ЦСКА. У Ивана сейчас самый подходящий возраст для того, чтобы попробовать свои силы где-то за рубежом. Только в случае его переезда за границу можно будет оценить уровень его подготовленности и потенциала", — приводит слова Хомухи Legalbet.
Иван Обляков с 2018 года выступает за московский ЦСКА. На его счету в общей сложности 230 матчей за "армейцев", 25 забитых голов и 38 отданных голевых передач. Кроме того, 26-летний полузащитник к сегодняшнему дню в составе сборной России принял участие в 10 матчах, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Облякова в 9 млн евро. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.
Хомуха: потенциал Облякова можно будет оценить только в случае его переезда за границу
Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха высказался об игре полузащитника московского ЦСКА Ивана Облякова.
Фото: ПФК ЦСКА