"Что касается чисто игровых характеристик, то Дуглас Сантос — лучший левый защитник в РПЛ. Если говорить о российских игроках на этой позиции, то он выиграет конкуренцию у любого. Но в сборной России Дугласа Сантоса, думаю, не будет. Зачем ему это надо? Бруней громить? Там и без него найдутся желающие", — приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Дуглас Сантос с 2019 года выступает за петербургский "Зенит". За это время защитник принял участие 198 официальных матчах, в которых забил 7 голов и отдал 33 голевые передач. Согласно данным, которые приведены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет 12 млн евро.
21 октября указом Президента РФ Дуглас Сантос был принят в российское гражданство. Спортивные юристы заявляли, что он может сыграть за сборную России.
Мостовой - о Дугласе Сантосе в сборной России: зачем ему это надо? Бруней громить?
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможность вызова в национальную команду натурализованного бразильского игрока "Зенита" Дугласа Сантоса.
Фото: ФК "Зенит"