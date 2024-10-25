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Агент Тюкавина - о характере травмы игрока "Динамо": "лося поймал"

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Алексей Сафонов, агент нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина, о характере полученной игроком травмы.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Бедро "забил". Бывает, что колено в бедро попадает. Как в шутку раньше говорили, "лося поймал". Бедро было "забито", есть какие?то болевые ощущения. Но врачи занимаются. Будем надеяться, что, может, и с "Химками" выйдет, а там как карта ляжет", — приводит слова Сафонова "Матч ТВ".

Константин Тюкавин в текущем сезоне в общей сложности провёл в составе московского "Динамо" 14 официальных матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

"Динамо" после 12 туров, набрав 23 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре бело-голубые 27 октября на выезде сыграют против подмосковных "Химок". Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.

Динамо Константин Тюкавин Химки
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