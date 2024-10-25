"Я в начале сезона говорил, что для меня удивительны результаты "железнодорожников". Но надо признать, что они держатся неплохо и заслуженно идут на втором месте. Другое дело, что ЦСКА и "Динамо" уже подбираются и после одного-двух поражений можно опуститься в турнирной таблице. В общем, я по-прежнему придерживаюсь мнения, что красно-зеленые не будут в тройке", - сказал Мостовой.
"Локомотив" идет на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков. В 13-м туре "железнодорожники" сыграют с петербургским "Зенитом", который находится на второй строчке с 29-ю набранными баллами. Встреча состоится в это воскресенье, 27 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Напомним, в прошлом сезоне красно-зеленые дважды обыгрывали сине-бело-голубых - 3:1 дома и 2:1 в гостях. За "Зенит" не сможет сыграть Максим Глушенков, который продолжает восстанавливаться от травмы.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: "Локомотива" не будет в тройке призёров РПЛ
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой оценил шансы "Локомотива" войти в тройку призёров в текущем розыгрыше РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"