"Конечно, ЦСКА подходит к матчу в хорошем состоянии, в команде нет травмированных, в общем, всё нормально. Но это не значит, что они легко пройдут "Факел". Пример тому "Локомотив", команда на таком ходу была, а встретились с "Химками" и проиграли 0:2 абсолютно по делу. У меня нет уверенности, что ЦСКА будет легко", - сказал Непомнящий.
Матч ЦСКА и "Факела" состоится в эту субботу, 26 октября, на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Встречу обслужит Кирилл Левников, на VAR ему будут помогать Сергей Цыганок и Виталий Мешков.
Перед 13-м туром "армейцы" занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 23 очка, "Факел" идет на 14-й позиции, в активе воронежского клуба 10 набранных баллов. В прошлом сезоне ЦСКА обыграл "Факел" дома со счетом 4:1, в гостях команды сыграли вничью 1:1.
Источник: "Матч ТВ"
Непомнящий: у меня нет уверенности, что ЦСКА будет легко с "Факелом"
Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и воронежским "Факелом".
Фото: ЦСКА