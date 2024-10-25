"Мы прекрасно знаем, что они сейчас здорово играют в чемпионате, много забивают. Думаю, их сильная сторона - не только в этом году, но и в прошлом - быстрые атаки и контратаки, поэтому нам необходимо очень хорошо подготовиться к воскресенью. Чтобы выйти из этой крайне важной игры победителями", - сказал Мантуан, его слова приводят на сайте клуба.
"Локомотив" идет на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков. В 13-м туре "железнодорожники" сыграют с петербургским "Зенитом", который находится на второй строчке с 29-ю набранными баллами. Встреча состоится в это воскресенье, 27 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Напомним, в прошлом сезоне красно-зеленые дважды обыгрывали сине-бело-голубых - 3:1 дома и 2:1 в гостях.
Игрок "Зенита" Мантуан: сильные стороны "Локомотива" - это быстрые атаки и контратаки
Защитник "Зенита" Густаво Мантуан поделился ожиданиями от матча 13-го тура против московского "Локомотива".
Фото: ФК "Зенит"