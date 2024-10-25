Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
22:00
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
0 - 0 0 0
Кальяри1 тайм
Торино
21:45
КомоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
21:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ренн
21:45
ГаврНе начат

Баранник: для меня Соболев не такой сильный игрок, как Дзюба

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший полузащитник "Зенита" Дмитрий Баранник сравнил нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева с Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Зенит"
"Давно сказано, что КПД нападающего зависит от количества голов. Выйдет Соболев в начале или в конце матча, забьет гол, решит исход дуэли, - значит, приблизится к сердцам болельщиков "Зенита". Для меня он не такой сильный игрок, как Дзюба", - сказал Баранник.

Александр Соболев перешел в петербургский клуб этим летом, по информации СМИ и портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 10 миллионов евро, контракт с игроком рассчитан до лета 2027 года. В девяти матчах за сине-бело-голубых Соболев забил один гол и отдал одну голевую передачу - все результативные действия были сделаны в Кубке России.

Артем Дзюба провел за "Зенит" 249 игр и забил 108 голов, сейчас 36-летний форвард выступает за тольяттинский "Акрон", за шесть матчей он забил один гол и сделал три ассиста.

Источник: "РБ Спорт"

Зенит Александр Соболев Артем Дзюба
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится