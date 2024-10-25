"Давно сказано, что КПД нападающего зависит от количества голов. Выйдет Соболев в начале или в конце матча, забьет гол, решит исход дуэли, - значит, приблизится к сердцам болельщиков "Зенита". Для меня он не такой сильный игрок, как Дзюба", - сказал Баранник.
Александр Соболев перешел в петербургский клуб этим летом, по информации СМИ и портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 10 миллионов евро, контракт с игроком рассчитан до лета 2027 года. В девяти матчах за сине-бело-голубых Соболев забил один гол и отдал одну голевую передачу - все результативные действия были сделаны в Кубке России.
Артем Дзюба провел за "Зенит" 249 игр и забил 108 голов, сейчас 36-летний форвард выступает за тольяттинский "Акрон", за шесть матчей он забил один гол и сделал три ассиста.
Источник: "РБ Спорт"
Баранник: для меня Соболев не такой сильный игрок, как Дзюба
Бывший полузащитник "Зенита" Дмитрий Баранник сравнил нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева с Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Зенит"