По информации источника, "железнодорожники" подпишут игрока в качестве свободного агента. Контракт футболиста с нынешним клубом заканчивается 31 декабря 2024 года.
Форвард выступает за клуб "Универсидад Католика", в составе которого дважды становился чемпионом Чили. В сентября он дебютировал в национальной сборной и провел три матча. В текущем сезоне на счету Гонсало Тапии 11 забитых мячей, четыре голевые передачи в 32 матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1,8 миллиона евро.
Ранее в СМИ писали, что чилийцем интересовался московский ЦСКА.
Источник: "Матч ТВ"
Источник: "Локомотив" зимой подпишет 22-летнего нападающего из Чили
Московский "Локомотив" в зимнее трансферное окно подпишет 22-летнего нападающего из чемпионата Чили Гонсало Тапия.
Фото: ФК "Локомотив"