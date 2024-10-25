Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
22:00
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
0 - 0 0 0
Кальяри1 тайм
Торино
21:45
КомоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
21:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ренн
21:45
ГаврНе начат

Источник: "Локомотив" зимой подпишет 22-летнего нападающего из Чили

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Московский "Локомотив" в зимнее трансферное окно подпишет 22-летнего нападающего из чемпионата Чили Гонсало Тапия.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, "железнодорожники" подпишут игрока в качестве свободного агента. Контракт футболиста с нынешним клубом заканчивается 31 декабря 2024 года.

Форвард выступает за клуб "Универсидад Католика", в составе которого дважды становился чемпионом Чили. В сентября он дебютировал в национальной сборной и провел три матча. В текущем сезоне на счету Гонсало Тапии 11 забитых мячей, четыре голевые передачи в 32 матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1,8 миллиона евро.

Ранее в СМИ писали, что чилийцем интересовался московский ЦСКА.

Источник: "Матч ТВ"

Российские трансферы Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится