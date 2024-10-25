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Абаев: "Зенит" не в каждом матче играет в полную силу

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Бывший вратарь "Локомотива" Илья Абаев поделился мнением о том, сохраняют ли лидеры "Зенита" настрой перед каждым матчем.
Фото: ФК "Зенит"
"Допускаю, что у лидеров "Зенита" могут быть проблемы с настроем? "Зенит" не в каждом матче играет в полную силу, поэтому у нас в чемпионате и возникает борьба за первое место", – сказал Абаев.

Напомним, в прошлом сезоне петербургский клуб в шестой раз подряд завоевал золотые медали Российской Премьер-Лиги. Судьба чемпионская титула решалась в последнем 30-м туре. В текущем розыгрыше российского чемпионата сине-бело-голубые набрали 29 очков и после 12 туров идут на втором месте, отставая от лидера на один балл.

В следующей игре "Зенит" примет на своем поле московский "Локомотив", который идет на третьей строчке с 27-ю набранными очками. Встреча состоится в это воскресенье, 27 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Источник: Metaratings

Зенит Илья Абаев
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