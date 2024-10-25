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Газзаев: сейчас Батраков должен пройти огонь, воду и медные трубы

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Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Безусловно, Батраков - талантливый игрок. Сейчас он должен пройти огонь, воду и медные трубы. Судя по его интервью, могу сказать, что он достаточно серьёзный футболист высокого уровня, несмотря на свой возраст", - цитирует Газзаева Metaratings

Московский "Локомотив" после 12-ти туров занимает 3-е место в турнирной таблице с 27-ю очками в активе. 19-летний полузащитник "железнодорожников" Алексей Батраков с 7-ю забитыми мячами является лучшим бомбардиром турнира. Столько же голов на счету форварда "Зенита" Максима Глушенкова.

Кроме того, Алексей Батраков записал на свой счет 6 результативных передач в 12-ти матчах и еще 1 гол забил в Кубке России. В 13-м туре красно-зеленые сыграют на выезде с "Зенитом". Игра пройдет в воскресенье, 27-го октября.

Валерий Газзаев Алексей Батраков Локомотив
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