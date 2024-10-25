"Надеюсь, Станкович справится с этой ситуацией. Но, судя по всему, проблем у команды больше, чем ожидалось. Если взять Абаскаля, у него было три года работы в "Спартаке", и он провалил их. Почему же Станкович не заслужил такого же доверия, как Абаскаль? Как минимум ему надо дать доработать сезон до конца", - заявил Камоцци.
Сербский специалист Деян Станкович возглавил московский "Спартак" перед стартом текущего сезона. Прошлый сезон красно-белые завершали под руководством боснийца Владимира Слишковича, который управлял командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера после увольнения испанца Гильермо Абаскаля в апреле текущего года.
После 12-ти туров московский "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Деяна Станковича 19 набранных очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 11 очков. В 13-м туре "красно-белые" сыграют в Нижнем Новгороде против "Пари НН".
Источник: "ВсеПроСпорт"
Камоцци: у Абаскаля было три года в "Спартаке", и он провалил их. Почему Станкович не заслужил такого доверия?
Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна, высказался в поддержку действующего наставника красно-белых Деяна Станковича.
Фото: официальный сайт "Спартака"