"Действительно в игре "Спартака" что-то поменялось по сравнению со стартом сезона. Возможно, футболисты понизили требования к себе. Не согласен с тем, что сезон для "Спартака" уже потерян. Есть Кубок, да и в чемпионате еще немало матчей. Только одна треть дистанции позади. Но чтобы реализовать эти шансы, надо начинать давать результат уже в Нижнем Новгороде", приводит слова Граната "ВсеПроСпорт".
В текущем сезоне московский "Спартак" в Российской Премьер-Лиге сыграл 12 матчей, в которых победил 5 раз, сыграл вничью 4 раза, проиграл 3 раза (разница мячей составляет 17:12). В результате в своем активе команда Деяна Станковича на данный момент имеет 19 очков, с которыми располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 11 очков.
В Кубке России "Спартак" с первого места в группе А (набрал 15 очков из 18) вышел в 1/4 финала Пути РПЛ, где в ноябре встретится с "Ростовом".
Гранат: не согласен, что сезон для "Спартака" уже потерян
Бывший игрок сборной России по футболу Владимир Гранат поделился своим мнением о выступлении московского "Спартака" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"