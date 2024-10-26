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Гранат: не согласен, что сезон для "Спартака" уже потерян

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Бывший игрок сборной России по футболу Владимир Гранат поделился своим мнением о выступлении московского "Спартака" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
"Действительно в игре "Спартака" что-то поменялось по сравнению со стартом сезона. Возможно, футболисты понизили требования к себе. Не согласен с тем, что сезон для "Спартака" уже потерян. Есть Кубок, да и в чемпионате еще немало матчей. Только одна треть дистанции позади. Но чтобы реализовать эти шансы, надо начинать давать результат уже в Нижнем Новгороде", приводит слова Граната "ВсеПроСпорт".

В текущем сезоне московский "Спартак" в Российской Премьер-Лиге сыграл 12 матчей, в которых победил 5 раз, сыграл вничью 4 раза, проиграл 3 раза (разница мячей составляет 17:12). В результате в своем активе команда Деяна Станковича на данный момент имеет 19 очков, с которыми располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 11 очков.

В Кубке России "Спартак" с первого места в группе А (набрал 15 очков из 18) вышел в 1/4 финала Пути РПЛ, где в ноябре встретится с "Ростовом".

Владимир Гранат Спартак
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