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Масалитин: пускай Рахимов работает! Они в зоне вылета или что?

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Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможную отставку главного тренера казанского "Рубина" Рашида Рахимова.
Фото: ФК "Рубин"
"Пускай Рахимов работает! Его уже в том году снимали, сейчас снимают. Так дела не делаются. Если доверились ему, то доверяйтесь полностью. Не понимаю, почему такие разговоры вообще ходят. Они в зоне вылета или что? Не надо ничего искать. В прошлом году они закончили на восьмом месте — это нормальный результат. Сейчас на седьмом", - приводит слова Масалитина Legalbet.

Ранее в СМИ появилась информация, что Рашид Рахимов может быть уволен с посла главного тренера "Рубина" после матча 13-го тура РПЛ с "Оренбургом".

Рашид Рахимов работает главным тренером казанского "Рубина" с 12 апреля 2023 года. В прошлом сезоне команда за 30 туров набрала 42 очка и заняла итоговое восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В текущем сезоне "Рубин" за 12 туров набрал 15 очков, с которыми команда на данный момент располагается на седьмой строчке.

Рубин Рашид Рахимов Валерий Масалитин
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