"Семак разберётся и без нас. У него есть 2-3 схемы, которые он использует по ходу сезона. И тактически там всё выстроено грамотно. Структура есть. Мне кажется, возникает вопрос только в мотивации, с этим возникают проблемы. У них сильный состав, они должны биться за чемпионство. Но для тренера это непросто – настроить лидеров на матчи с теми же аутсайдерами. Особенно после шести чемпионств", - приводит слова Танасиевича "Чемпионат".
В 12 турах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 петербургский "Зенит" одержал 9 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение. В результате в активе Сергея Семака на данный момент находится 29 очков, с которыми команда располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 1 очко.
В следующем туре "Зенит" 27 октября на своём поле сыграет против московского "Локомотива", который с 27-ю очками занимает третье место.
"Зенит" становился чемпионом России последние шесть сезонов подряд.
Экс-игрок "Динамо" Танасиевич: у "Зенита" возникают проблемы только с мотивацией
Бывший защитник московского "Динамо" Йован Танасиевич ответил на наличие у болельщиков претензий к стилю игры петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"