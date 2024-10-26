"В чемпионате России слежу и болею за "Динамо", тут нет вопросов. Самый эмоциональный момент — матч в Краснодаре, где могли стать чемпионами. Я испытал боль. Сильную. Команда была не похожа на саму себя, но мне сложно судить со стороны, почему так произошло. Просто было ужасно обидно", - приводит слова Лесового "РБ Спорт".
Даниил Лесовой с августа 2024 года на правах аренды выступает в составе кипрской команды АЕЛ. До этого вторую половину сезона-2023/24 нападающий провёл в израильском клубе "Маккаби". Права на 26-летнего футболиста принадлежат московскому "Динамо", в который он перешёл в августе 2020 года.
"Динамо" по итогам сезона-2023/24 заняло третье место в чемпионате России, отстав от победившего "Зенита" на одно очко. При этом в последнем туре бело-голубые проиграли "Краснодару" (0:1), хотя для чемпионства им хватало и ничьи.
Лесовой - об упущенном чемпионстве "Динамо": я испытал сильную боль. Было ужасно обидно
Российский полузащитник кипрского АЕЛа Даниил Лесовой рассказал о своей реакции на упущенное чемпионство московского "Динамо" в сезон-2024/25.
Фото: ФК "Динамо" Москва