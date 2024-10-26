- Для "Локомотива" это шанс, чтобы реабилитироваться в чемпионате. Я бы хотел увидеть качественный и интенсивный футбол в исполнении обеих команд. Не думаю, что игра основного состава "Локо" в Кубке с "Ростовом" как-то отрицательно скажется на форме команды. Лучше больше играть, чем тренироваться, потому что наигрываются игровые связи, - передает слова бывшего футболиста "Чемпионат".
"Зенит" примет "Локомотив" на своем стадионе завтра, 27 октября, начало встречи запланировано на 19:30 по столичному времени.
Петербургский коллектив в 12 матчах РПЛ одержал девять побед, дважды сыграл вничью и проиграл в одном матче. "Зенит" с 29 баллами занимает вторую строчку в РПЛ. В активе "железнодорожников" девять побед и три поражения, клуб идет на третьей позиции в таблице.
Гранат: для "Локомотива" матч с "Зенитом" - шанс реабилитироваться в РПЛ
Экс-игрок "Динамо" Владимир Гранат дал свой комментарий по поводу предстоящей игры 13-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом".
Фото: Официальный сайт РПЛ