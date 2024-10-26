- Мне кажется, что еще не так много времени прошло. Здесь сложно оценивать. Если брать чемпионат, Станкович работает три месяца - мне кажется, что это слишком короткий срок. Делать какие-то выводы рано. Были неплохие матчи. Не хватает стабильности, - передает слова Шешукова "РБ Спорт".
"Спартак" при Станковиче провел в РПЛ 12 матчей и набрал 19 очков, красно-белые идут шестыми в турнирной таблице. Завтра, 27 октября, "Спартак" на выезде встретится с "Пари НН" в рамках 13-го тура.
Красно-белые заняли первое место в своей группе Кубка России и вышли в плей-офф, где встретятся с "Ростовом" в двухматчевом противостоянии. Игры пройдут в следующем месяце.
Шешуков считает, что еще рано делать какие-то выводы по Станковичу в "Спартаке"
Экс-игрок столичного "Спартака" Александр Шешуков высказался о перспективах Деяна Станковича в клубе.
Фото: Официальный сайт РПЛ