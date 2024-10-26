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Агент Николича: Марко достаточно хорош для того, чтобы сделать ЦСКА чемпионом

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Зоран Павлович, агент наставника ЦСКА Марко Николича, высказался о работе сербского специалиста в столичном клубе.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Марко реально счастлив в ЦСКА. Думаю, он достаточно хорош для того, чтобы сделать клуб чемпионом, - передает слова агента тренера "армейцев" "РБ Спорт".

Напомним, Николич стал главным тренером ЦСКА перед началом этого сезона. Московская команда под его руководством провела в РПЛ 12 матчей и набрал 23 очка, клуб идет на четвертой строчке в турнирной таблице.

В 13-м туре РПЛ ЦСКА на своем поле примет "Факел", матч пройдет сегодня, 26 октября и начнется в 16:30 мск.

Марко Николич ЦСКА
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