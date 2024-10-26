- Марко реально счастлив в ЦСКА. Думаю, он достаточно хорош для того, чтобы сделать клуб чемпионом, - передает слова агента тренера "армейцев" "РБ Спорт".
Напомним, Николич стал главным тренером ЦСКА перед началом этого сезона. Московская команда под его руководством провела в РПЛ 12 матчей и набрал 23 очка, клуб идет на четвертой строчке в турнирной таблице.
В 13-м туре РПЛ ЦСКА на своем поле примет "Факел", матч пройдет сегодня, 26 октября и начнется в 16:30 мск.
Агент Николича: Марко достаточно хорош для того, чтобы сделать ЦСКА чемпионом
Зоран Павлович, агент наставника ЦСКА Марко Николича, высказался о работе сербского специалиста в столичном клубе.
Фото: Официальный сайт РПЛ