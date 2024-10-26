- Соперник мог нас наказать в конце матча. Мы побежали выигрывать, но в следующий раз нужно быть мудрее. Радует, что игроки чувствуют смелость на поле. Болельщики могут простить все, кроме равнодушия.
В субботу, 26 октября, прошел матч 13-го тура РПЛ, в котором московский ЦСКА принимал дома "Факел". Поединок завершился вничью - 0:0. Напомним, с 66-й минуты команда Дмитрия Пятибратова играла в меньшинстве.
Таким образом воронежцы набрали 11 очков и продолжают занимать 14-ю строчку в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей.
Источник: "Матч ТВ"
Пятибратов - о ничье с ЦСКА: радует, что игроки чувствуют смелость на поле
Главный тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов прокомментировал ничью с ЦСКА в 13-м туре чемпионата России (0:0).
Фото: ФК "Факел"