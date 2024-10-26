"У меня было дерби в разных странах. Будет время подготовиться, у футболистов будет другой настрой. Будет лучше, чем сегодня. Очень рад этой игре. Будем работать", - цитирует Николича "Матч ТВ".
Сегодня, 26 октября, ЦСКА на своем поле не сумел обыграть воронежский "Факел" в матче 13-го тура РПЛ (0:0). В следующем туре "армейцы" примут дома московский "Спартак". Игра состоится в субботу, 2 ноября.
На данный момент команда Марко Николича набрала 24 очка и располагается на четвертом месте в турнирной таблице. "Спартак" с 19 очками занимает шестую строчку, но сыграл на один матч меньше.
Николич: на "Спартак" у ЦСКА будет другой настрой. Будет лучше, чем сегодня
Фото: ПФК ЦСКА