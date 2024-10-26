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Терёхин: минимум 15 своих мячей Тюкавин за год забьёт

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Экс-нападающий московского "Динамо" Олег Терёхин сравнил между собой форвардов бело-голубых Константина Тюкавина и Эль-Мехди Маухуба.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Любой бы сделал хет-трик в последней игре с "Крыльями Советов". Посмотрим, что Маухуб покажет дальше, он только начинает. Ему нужно время, обычно он выходил на замену. Выводы о его потенциале пока делать рано. У Тюкавина не так много голов? Почему? Мячей 6 он забил. Минимум 15 своих он за год забьёт. Вряд ли Маухуб вытеснит Тюкавина из состава, он 100% уступает ему в классе. Если только Тюкавин зимой в Европу уедет", — приводит слова Терёхина Legalbet.

Константину Тюкавину 22 года. Он является воспитанником московского "Динамо". В текущем сезоне российский нападающий в общей сложности принял участие в 14 официальных матчах, в которых забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

Эль-Мехди Маухубу 21 год. Он перешёл в московское "Динамо" этим летом за 1,7 млн евро из марокканского клуба "Раджа". В текущем сезоне нападающий сборной Марокко в общей сложности принял участие в 9 официальных матчах, в которых забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу. В том числе форвард оформил хет-трик в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с самарскими "Крыльями Советов".

Олег Терехин Динамо Константин Тюкавин Мехди Маухуб
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