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"Это слабость "Спартака". Губерниев подверг критике спартаковский менеджмент из-за отмены стажировки Мостового

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Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал отмену стажировки Александра Мостового в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"Это слабость "Спартака". Сильные не просто взяли бы Мостового на стажировку, а еще бы и приплатили, чтобы он к ним пошел. Здесь спартаковский менеджмент опять не сдержал удар. Ребята, ну что же вы такие слабые? Это же сам Мостовой. Из уважению к "царю" это можно было сделать", - приводит слова Губерниева "ВсеПроСпорт".

Ранее московский "Спартак" сообщил об отмене стажировки бывшего футболиста сборных СССР и России Александра Мостового, который в настоящее время проходит обучение в академии Российского футбольного союза с целью получения тренерской лицензии. По информации СМИ, причина отмены стажировки заключается в недовольстве красно-белых высказываниями, которые Александр Мостовой позволил себе в одном из интервью в отношении главного тренера "Спартака" Деяне Станковиче.

Дмитрий Губерниев Спартак Александр Мостовой
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