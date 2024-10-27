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Масалитин: ЦСКА в матче с "Факелом" 80 минут мяч катал, катал, катал. Вот и докатался!

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Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал ничью "армейцев" с воронежским "Факелом" в матче 13-го тура РПЛ сезона-2024/25.
Фото: ФК "Факел"
"Факел" поставил "автобус"? Ну и что? Надо вскрывать. В последние минуты какая-то острота появилась. Мойзес неплохо подключался по своему флангу. Пошли навесы. Но это все можно было сделать раньше – сразу после удаления защитника воронежцев… А подопечные Николича 80 минут мяч катали, катали, катали. Вот и докатались! Эх…", приводит слова Масалитина "Евро-Футбол.Ру".

Московский ЦСКА 26 октября в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на своём поле принимал воронежский "Факел". встреча завершилась безголевой ничьей. В результате данного итога матча ЦСКА набрал 24 очка и остался на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего "Краснодара" на семь очков, а воронежский "Факел" набрал 11 очков и продолжил находится на четырнадцатой строчке.

Rusfootball.info вёл текстовую трансляцию данного поединка.

Факел ЦСКА Валерий Масалитин
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