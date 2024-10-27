Сообщается, что 24-летнего футболиста хотят подписать два испанских клуба из середины турнирной таблицы Ла Лиги. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 3 млн евро. Причём "Спартак" в январе 2023 года заплатил за парагвайца 4 млн.
Действующее соглашение между клубом и игроком рассчитано до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне Дуарте в составе москвичей принял участие в 3 официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Защитник "Спартака" Дуарте может перейти в клуб из чемпионата Испании
По информации СМИ, парагвайский защитник московского "Спартака" Алексис Дуарте может перейти в клуб из чемпионата Испании.
Фото: ФК "Спартак"