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Защитник "Спартака" Дуарте может перейти в клуб из чемпионата Испании

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По информации СМИ, парагвайский защитник московского "Спартака" Алексис Дуарте может перейти в клуб из чемпионата Испании.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что 24-летнего футболиста хотят подписать два испанских клуба из середины турнирной таблицы Ла Лиги. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 3 млн евро. Причём "Спартак" в январе 2023 года заплатил за парагвайца 4 млн.

Действующее соглашение между клубом и игроком рассчитано до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне Дуарте в составе москвичей принял участие в 3 официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

Российские трансферы Алексис Дуарте Спартак РПЛ Ла Лига
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