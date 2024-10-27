"В этом нет ничего удивительного. Но я хочу вернуться к тому времени, когда он возглавил сборную России. Для чего? Зачем? У тебя есть "Ростов", у тебя есть команда, зачем тебе сборная? Если он собирается уходить из ростовского клуба, то нужно покидать и пост главного тренера сборной России. Но ростовчан нужно уважать, оставаться и вытаскивать команду", - приводит слова Мостового "Матч ТВ".
Валерий Карпин возглавляет футбольный клуб "Ростов" с 10 марта 2022 года. Кроме того, он занимал должность главного тренера ростовчан с 19 декабря 2017 года до 2 августа 2021 года. Под его руководством наивысшим достижением "Ростова" в Российской Премьер-Лиге стало 4-е место, которое команда заняла в сезоне-2022/23. В Кубке России жёлто-синие дальше всего дошли в сезоне-2018/19 (до стадии 1/2 финала).
Кроме того, Валерий Карпин с 23 июля 2021 года занимает должность главного тренера сборной России. Его контракт с национальной командой рассчитан до июля 2028 года.
Мостовой - о словах Карпина про отставку: ростовчан нужно уважать, оставаться и вытаскивать команду
Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина о том, что его посещают мысли об отставке.
Фото: ФК "Ростов"