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Игрок "Факела" Каштанов: в чемпионате России больше борьбы и беготни, чем в Италии и Испании

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Нападающий воронежского "Факела" Алексей Каштанов после матча 13-го тура РПЛ с московским ЦСКА высказался о количестве борьбы в матчах чемпионата России по футболу.
Фото: ФК "Факел"
"Много борьбы в матче? У нас вся лига такая. Если вы включаете чемпионат Италии или Испании, то видите более позиционные моменты, а у нас больше борьбы и беготни. Ничего не поделаешь с этим. А момент с удалением тяжело оценить", – приводит слова Каштанова "Советский спорт".

26 октября воронежский "Факел" в Москве в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги встретился с ЦСКА. Игра завершилась безголевой ничьей. Благодаря этому воронежцы набрали 11 очков и продолжили занимать четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. У "армейцев" в активе теперь 24 очка, которые в настоящее время позволяют располагаться на четвёртой строчке.

Rusfootball.info по итогам этой встречи подготовил материал, с которым вы можете ознакомиться по следующей ссылке.

ЦСКА Факел Алексей Каштанов РПЛ
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