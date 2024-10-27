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Файзуллаев: ЦСКА в центре нужен был такой игрок, как Пьянич

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Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился своим мнением о новом партнёре по команде Миралеме Пьяниче.
Фото: ПФК ЦСКА
"Пьянич - мастер, он дает пасы, которые никто [из соперников] не ждет, обостряет. Думаю, нам нужен был такой игрок в центре, мне очень удобно с таким игроком играть", - приводит слова Файзуллаева ТАСС.

Миралем Пьянич стал игроком московского ЦСКА 26 сентября 2024 года. Он подписал с "армейцами" однолетний контракт (с возможностью его продления еще на один год) в качестве свободного агента. С момента своего перехода 34-летний боснийский полузащитник, который ранее играл за "Лион", "Рому", "Ювентус", "Барселону", в общей сложности принял участие в 5 официальных матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

ЦСКА Аббосбек Файзуллаев Миралем Пьянич
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