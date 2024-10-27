"Нам сегодня не хватило решительности в атаке. Пытались создавать, но не было ни одного стопроцентного момента. Хорошо, что сыграли на ноль. У нас есть время подготовиться к "Спартаку". Хотим победить в дерби. Приятно, что Пьянич пришёл. Это игрок мирового уровня, он нам поможет", — передает слова Гайича Sport24.
Московский ЦСКА в матче 13-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 на своём поле принял воронежский "Факел". Встреча завершилась вничью со счётом 0:0. По итогам данного матча красно-синие набрали 24 очка и остались на четвёртом месте в турнирной таблице.
В следующем туре "армейцы" 2 ноября на домашнем стадионе сыграют против московского "Спартака", который с 19-ю очками располагается на шестой строчке. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Игрок ЦСКА Гайич: у нас есть время подготовиться к "Спартаку". Хотим победить в дерби
Защитник московского ЦСКА Милан Гайич поделился своими впечатлениями после ничьи с воронежским "Факелом" в матче 13-го тура РПЛ (0:0).
Фото: ПФК ЦСКА