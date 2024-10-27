Встреча 13-го тура РПЛ прошла в субботу и завершилась со счетом 0:0, воронежский коллектив с середины второго тайма играл в меньшинстве из-за удаления.
- Воронеж хорошо оборонялся, в атаку они не выходили. ЦСКА же никак не мог вскрыть их оборону. Чтобы атаковать позиционно, нужны индивидуальные качества игроков, - передает слова Тарханова Metaratings.
Тарханов добавил, что Файзуллаев, Обляков и Пьянич обладают всем необходимым для того, чтобы вскрывать оборону, но в матче с "Факелом" что-то не сработало.
Следующим соперником ЦСКА станет "Спартак" в РПЛ, игра состоится 2 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по столичному времени.
Тарханов - о ничьей ЦСКА: чтобы атаковать позиционно, нужны индивидуальные качества игроков
Экс-наставник "Урала" Александр Тарханов высказался о ничьей ЦСКА в матче с "Факелом".
Фото: Официальный сайт РПЛ