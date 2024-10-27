Напомним, 26 октября "Ахмат" в гостях играл с "Ростовом" и одержал победу со счетом 3:2. Грозненский коллектив впервые взял три очка в нынешнем сезоне.
- Рано или поздно чёрная полоса заканчивается, сегодня команда приложила для этого максимум усилий. Главное, что играли и не опускали руки. Ещё раз благодарю команду, - передает слова спортивного директора "Ахмата" "Чемпионат".
В активе "Ахмата" девять баллов и 15-е место в таблице РПЛ. В следующем туре грозненцы на своем поле примут "Пари НН", встреча пройдет 3 ноября и начнется в 15:15 мск.
Спортивный директор "Ахмата": рано или поздно чёрная полоса заканчивается
Руслан Газзаев, спортивный директор грозненского клуба, дал свой комментарий после первой победы "Ахмата" в этом розыгрыше РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ