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Футболист ЦСКА Файзуллаев: мы хотим обыграть "Спартак"

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Футболист ЦСКА Аббосбек Файзуллаев дал свой комментарий по поводу предстоящей встречи красно-синих против "Спартака".
Фото: ПФК ЦСКА
- Мы хотим обыграть "Спартак" и можем это сделать. У нас собрана хорошая команда, ребята и тренерский штаб. Думаю, мы обойдём "Спартак", - цитирует Файзуллаева "Чемпионат".

Напомним, "армейцы" 26 октября при своих болельщиках не смогли обыграть "Факел", игравший в меньшинстве с середины второго тайма. Матч между ЦСКА и "Спартаком" пройдет в следующие выходные, 2 ноября, начало - 20:45 мск.

В активе "армейцев" 24 очка и четвертое место в РПЛ. "Спартак" с 19 баллами располагается на шестой позиции.

Файзуллаев в этом сезоне РПЛ провел 11 матчей, забил два гола и сделал два ассиста на партнеров.

Аббосбек Файзуллаев ЦСКА Спартак
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