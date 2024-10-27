- Мы хотим обыграть "Спартак" и можем это сделать. У нас собрана хорошая команда, ребята и тренерский штаб. Думаю, мы обойдём "Спартак", - цитирует Файзуллаева "Чемпионат".
Напомним, "армейцы" 26 октября при своих болельщиках не смогли обыграть "Факел", игравший в меньшинстве с середины второго тайма. Матч между ЦСКА и "Спартаком" пройдет в следующие выходные, 2 ноября, начало - 20:45 мск.
В активе "армейцев" 24 очка и четвертое место в РПЛ. "Спартак" с 19 баллами располагается на шестой позиции.
Файзуллаев в этом сезоне РПЛ провел 11 матчей, забил два гола и сделал два ассиста на партнеров.
Футболист ЦСКА Файзуллаев: мы хотим обыграть "Спартак"
Футболист ЦСКА Аббосбек Файзуллаев дал свой комментарий по поводу предстоящей встречи красно-синих против "Спартака".
Фото: ПФК ЦСКА