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Адиев: Соболев - один из лучших российских форвардов, его покупка понятна

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Экс-наставник "Ахмата" Магомед Адиев прокомментировал переход в "Зенит" форварда Александра Соболева.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- "Зениту" нужен был форвард с российским паспортом. Соболев - один из лучших российских форвардов, его покупка понятна. Но сразу заиграть в "Зените" без практики тяжело. Сейчас ставка делается на других, Семак поймал оптимальный вариант с Гонду и Кассьеррой, - передает слова Адиева "Чемпионат".

Напомним, 27-летний нападающий пополнил состав "Зенита" минувшим летом, перейдя из столичного "Спартака". Соболев принял участие в шести матчах за "Зенит" в РПЛ, однако не смог забить или ассистировать партнерам. Трудовой договор форварда с "Зенитом" действует до 30 июня 2027 года.

"Зенит" с 29 баллами идет вторым в турнирной таблице, отставание от лидирующего "Краснодара" составляет один балл. Сегодня сине-бело-голубые примут "Локомотив" в 13-м туре РПЛ.

Магомед Адиев Александр Соболев
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