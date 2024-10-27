- "Зениту" нужен был форвард с российским паспортом. Соболев - один из лучших российских форвардов, его покупка понятна. Но сразу заиграть в "Зените" без практики тяжело. Сейчас ставка делается на других, Семак поймал оптимальный вариант с Гонду и Кассьеррой, - передает слова Адиева "Чемпионат".
Напомним, 27-летний нападающий пополнил состав "Зенита" минувшим летом, перейдя из столичного "Спартака". Соболев принял участие в шести матчах за "Зенит" в РПЛ, однако не смог забить или ассистировать партнерам. Трудовой договор форварда с "Зенитом" действует до 30 июня 2027 года.
"Зенит" с 29 баллами идет вторым в турнирной таблице, отставание от лидирующего "Краснодара" составляет один балл. Сегодня сине-бело-голубые примут "Локомотив" в 13-м туре РПЛ.
Адиев: Соболев - один из лучших российских форвардов, его покупка понятна
Экс-наставник "Ахмата" Магомед Адиев прокомментировал переход в "Зенит" форварда Александра Соболева.
Фото: Официальный сайт РПЛ