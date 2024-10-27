"Я не хочу ничего говорить о "Ростове", понимаете? У команды кризис, они уже долгое время не могут выиграть, но мы не слышим, чтобы кто-то говорил об отставке Карпина. Не знаю, почему все молчат", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Вчера, 26-го октября, "Ростов" в 13-м туре Российской Премьер-Лиги уступил грозненскому "Ахмату" со счетом 2:3. Команда Валерия Карпина не может одержать победу в последних пяти матчах. После 13-ти сыгранных туров южане располагаются на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 13 набранных очков.
Напомним, что "Ростов" вышел из группы Кубка России со второй строчки и сыграет в четвертьфинале Пути РПЛ с московским "Спартаком".
Мостовой: у "Ростова" нет побед, но все молчат про отставку Карпина
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о результатах "Ростова" в последних матчах.
Фото: ФК "Ростов"